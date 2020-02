Un’immagine di Samsung Galaxy S20 compare anche sul sito ufficiale!

A sei giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy S20, e delle relative versioni Plus e Ultra, conosciamo praticamente tutto dell’imminente top di gamma. Come se non bastasse l’enorme mole di indiscrezioni e foto trapelate, oggi arriva un’ulteriore immagine dello smartphone. Stavolta, però, la fonte è…la stessa Samsung.

Sul sito ufficiale del produttore coreano, infatti, il modello base è apparso per alcuni minuti (probabilmente per sbaglio) nella pagina dedicata ad una delle sue custodie ufficiali, in particolare la LED Cover che già avevamo ammirato sul Galaxy S10 e che è costellata da diversi LED sul posteriore che si attivano in caso di notifiche, chiamate, sveglia ecc.

Le immagini hanno confermato quanto già sapevamo di Samsung Galaxy S20 (a proposito, se ancora ci fosse qualche dubbio, anche il nome commerciale è stato ribadito in questo caso): la fotocamera frontale è unica ed è inserita in un foro nel display, i sensori posteriori sono tre e a loro volta integrati in un modulo rettangolare.

A tutto ciò si aggiunge un’ulteriore foto dal vivo di Samsung Galaxy S20 Ultra che, proprio come i render che vi mostrammo ieri in questo articolo, sarà caratterizzato da un comparto fotografico posteriore decisamente particolare e “capitanato” da un sensore Space Zoom 100X chiamato a fare la differenza.