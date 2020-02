Vivo iQOO 3 ufficiale il 25 febbraio: ecco cosa aspettarsi

Il prossimo 25 febbraio, come confermato oggi dalla stessa azienda cinese, sarà ufficializzato Vivo iQOO 3. Si tratterà di un top di gamma, nella tradizione del sub-brand iQOO, le cui specifiche tecniche sono già state in parte rivelate da una serie di indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Andiamo a dare un’occhiata.

Vivo iQOO 3 è prima di tutto atteso con uno Snapdragon 865 a bordo, il SoC “top” attualmente in produzione presso Qualcomm. Il device si presenterà inoltre con un display Super AMOLED con diagonale da 6.44 pollici e risoluzione in Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), il tutto con un aspect ratio particolarmente allungato (20:9) e sensore per le impronte digitali integrato.

Il già citato SoC sarà poi accompagnato da tre possibili tagli di memoria RAM (6, 8 o 12 GB) mentre lo storage interno sarà disponibile da 128 o 256 GB (di tipo UFS 3.1). Particolarmente interessante anche il comparto multimediale che dovrebbe essere composto da una quad cam posteriore da 64+13+13+2 MP e una selfie-cam da 16 MP.

Non ci sono pecche sul piano connettività (Bluetooth 5.0, dual band WiFi, USB di tipo C), mentre la batteria da 4.500 mAh vanterà la ricarica Super FlashCharge da 55 W. Vedremo se Vivo iQOO 3 sarà lanciato da subito anche in Europa o se per vederlo alle nostre latitudini bisognerà attendere qualche settimana.