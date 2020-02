Vodafone: nuove offerte da 50 GB attivabili online da 7 Euro al mese

Vodafone ha reso disponibili per l’attivazione online alcune delle sue offerte “operator attack” che potranno essere attivate direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. La prima offerta da considerare è Special Unlimited che include minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G ogni mese. Il costo di quest’offerta è di 7 Euro al mese con attivazione gratuita.

L’offerta in questione è attivabile solo tramite portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena, ho, e CoopVoce). Da segnalare Special Minuti 50 GB, offerta che include minuti illimitati e 50 GB al costo di 9,99 Euro al mese. Quest’offerta è attivabile solo con portabilità del numero da Kena Mobile e CoopVoce. Anche in questo caso l’attivazione è gratuita.

Per chi passa a Vodafone da ho, Wind, Tre e TIM, invece, c’è la “solita” RED Special Unlimited con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’Europa, 40 GB di traffico dati e Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe. L’offerta in questione ha un costo di 18,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.

Per attivare una delle offerte Vodafone indicate direttamente online sarà possibile visitare questa sezione del sito dell’operatore.