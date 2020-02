Xiaomi ha chiuso alla grandissima il 2019: ecco i primi dati

Arrivano da Strategy Analytics alcuni dati davvero interessanti e che riguardano Xiaomi. Più in particolare, anche la nota società d’analisi conferma che il 2019 è stato un anno di grazia per il colosso cinese, chiuso peraltro con un ultimo trimestre davvero al top.

Xiaomi è oggi il quarto produttore di smartphone al mondo, alle spalle di Samsung, Huawei ed Apple: il sorpasso ai danni dell’azienda californiana per molti è dietro l’angolo e il trend degli ultimi mesi sembra andare proprio in quella direzione. Stando alla fonte in questione, Xiaomi è cresciuta nelle spedizioni del 27% nell’ultimo trimestre del 2019 su base annua (ovvero rispetto allo stesso periodo del 2018).

Non è tutto: mentre in Cina si è registrata una leggera flessione (come tutti i produttori, tranne Huawei) la posizione di leadership assoluta in India (ad oggi il mercato con più alto tasso di crescita) è ancora netta. In Europa, poi, nella zona occidentale le spedizioni sono addirittura triplicate, merito anche di una politica di espansione dell’azienda caratterizzata dall’apertura di numerosi Mi Store fisici. Con Huawei, invece, Xiaomi si gioca il secondo posto in assoluto in Europa Orientale.

Domani, lo ricordiamo, sarà presentato lo Xiaomi Mi 10, top di gamma che celebrerà il primo decennale del colosso cinese.