Apple prepara il lancio di una nuova generazione di Mac con CPU ARM

Tra le novità in arrivo per la gamma di dispositivi di Apple c’è anche una nuova generazione di Mac che potrà contare su processori ARM, in sostituzione delle CPU x86 di Intel e AMD. A lanciare l’indiscrezione è il solito analista Ming-Chi Kuo che è sempre ben informato quando si tratta delle novità future in arrivo da Cupertino.

Secondo le previsioni di Ming-Chi Kuo, la nuova generazione di Mac con CPU ARM potrebbe essere pronta per il biennio 2021-2022. Durante questo periodo, infatti, l’analista prevede il debutto di diversi dispositivi Mac OS che potranno contare su soluzioni ARM invece che su soluzioni x86.

Apple dovrebbe, quindi, realizzare delle versioni specifiche dei suoi SoC per iPhone e iPad da utilizzare anche sui MacBook, magari per realizzare una nuova linea di ultra-portatili. Il cambio di architettura, inoltre, potrebbe garantire anche una netta riduzione dei costi di produzione, con un considerevole vantaggio in termini di profitti per la casa di Cupertino.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi Mac con CPU ARM potrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi. I progetti potrebbero essere già in via di sviluppo per poter essere pronti per il debutto ad inizio del prossimo anno o, al massimo, nel 2022.