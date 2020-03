Disney Plus: l’app ufficiale sarà disponibile al lancio su Fire TV Stick e tablet Fire di Amazon

Arriva in queste ore l’attesa conferma ufficiale. Già al lancio, previsto per fine marzo, il nuovo servizio di streaming Disney Plus sarà disponibile con un’app dedicata su Fire TV Stick e sui vari dispositivi della gamma Fire come i tablet economici disponibili in Italia nelle varianti da 7 e 8 pollici.

Da notare che ci sarà il pieno supporto ad Alexa. Gli utenti potranno chiedere all’assistente virtuale di Amazon di riprodurre un determinato contenuto presente su Disney Plus oppure di aprire l’app, ad esempio tramite Fire TV Stick.

Ricordiamo, inoltre, che, in occasione del lancio Disney Plus è disponibile con un’offerta speciale che permette di acquistare l’abbonamento annuale a 59,99 Euro, con uno sconto di 10 Euro rispetto al normale prezzo di listino che sarà applicato una volta che il servizio di streaming sarà disponibile anche in Italia.

Se siete interessati a trasformare la vostra TV in una vera e propria Smart TV con un software completo, una ricca gamma di app e il pieno supporto ad Alexa, vi segnaliamo la possibilità di acquistare la nuova Fire TV 4K a 59,99 Euro oppure la Fire TV standard (ma con il nuovo telecomando che integra Alexa non presente nella versione precedente) a 39,99 Euro.

