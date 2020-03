EMUI 10, raggiunto un importante traguardo: è su 100 milioni di device

Tramite un post su Weibo, Huawei ha annunciato un importante traguardo raggiunto dalla sua EMUI 10: la nuova versione della personalizzazione software, in questo caso basata su Android 10, è stata installata in ben 100 milioni di device in giro per il mondo. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante considerato che, dopo il lancio avvenuto nel settembre scorso, soltanto a gennaio si erano toccate le 50 milioni di installazioni. Una crescita raddoppiata, quindi, in soli 2 mesi.

Nel corso delle ultime settimane, d’altronde, vi abbiamo aggiornato costantemente sui continui aggiornamenti degli smartphone e tablet Huawei e Honor alla EMUI 10, ormai da tempo non più riservata ai soli smartphone top di gamma o di fascia medio alta. L’ultimo esempio è arrivato proprio questa mattina, col roll out cominciato anche su Honor View 10 Lite, un mid-range lanciato quasi due anni fa e che riceve quindi il suo secondo major update (ne abbiamo parlato più nello specifico qui).

I lavori procedono spediti, così come è già cominciato lo sviluppo della prossima versione: la EMUI 11 arriverà come di consueto a settembre (a meno di ritardi dovuti all’emergenza coronavirus) e in questo articolo di qualche giorno fa abbiamo provato ad ipotizzare quelli che saranno i primi device che la riceveranno nei mesi successivi.