Honor 9X comincia a ricevere Android 10 (con EMUI 10) anche in Europa

A due settimane dal rilascio nel mercato indiano, parte il roll out di Android 10 su Honor 9X anche in Europa. Da poche ore, infatti, l’aggiornamento ha coinvolto la Francia: si tratta ovviamente di un primissimo assaggio nel Vecchio Continente, prima che nel giro di qualche giorno anche gli altri paesi vengano toccati dal major update.

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla 10.0.0.182 ed ha un peso di circa 3,3 GB. Non è tutto: è doveroso ricordare che l’ultima versione del robottino verde arriva con la personalizzazione software EMUI 10, caratterizzata da tante novità che abbiamo avuto modo di scoprire negli ultimi mesi. Le più rilevanti? Una grafica totalmente rinnovata, Morandi Color, la dark mode attivabile di default, la Turbo GPU e tanto altro.

Come detto in apertura, l’aggiornamento ad Android 10 per Honor 9X arriverà in Italia nel giro di qualche giorno: è comunque possibile verificare manualmente la presenza dell’update (quindi senza aspettare l’arrivo della notifica via OTA) sia nella relativa voce tra le impostazioni di sistema, sia tramite HiCare.

Honor 9X è uno smartphone decisamente affidabile, con una scheda tecnica solidissima e segnata dalla presenza di un Kirin 710 con 4 GB di RAM + 64 GB di storage interno, di una tripla fotocamera posteriore, una fotocamera anteriore pop-up, una batteria da 4.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida.

Honor 9X può essere acquistato su Amazon.