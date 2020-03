Huawei: a febbraio crollano le vendite di smartphone, Xiaomi completa il sorpasso

Huawei continua a vivere un momento molto difficile. L’azienda cinese, infatti, ha chiuso il mese di febbraio con un forte calo di vendite (-70%) rispetto al mese precedente. Per Huawei, infatti, il totale di unità vendute nel corso del mese di febbraio in tutto il mondo è stato pari ad appena 5.5 milioni.

Il crollo delle consegne di Huawei è legato alla diffusione del Coronavirus in Cina, che ha rallentato notevolmente il mercato locale, ed alla scarsa competitività dei suoi smartphone in Europa dove, a causa del ban USA, i nuovi smartphone di Huawei e Honor non possono più contare sulla certificazione Google e, quindi, sulle GApps e sul Play Store.

Ad approfittare del calo di Huawei è stata Xiaomi che pur registrando un netto calo delle vendite (passate da 10 a 6 milioni) è riuscita a conquistare la terza posizione della classifica dei produttivi di smartphone per unità vendute alle spalle di Samsung ed Apple. Da notare che anche la casa di Cupertino ha registrato un forte calo nel confronto tra gennaio e febbraio, passando da 16 a 10.2 milioni di unità vendute, mentre Samsung ha limitato le perdite, passando da 20.1 a 18.2 milioni di unità.