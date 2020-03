Huawei P40 e P40 Pro, trapelano i presunti prezzi di lancio

Mancano esattamente due settimane al lancio della serie Huawei P40: del top di gamma conosciamo già tanto, compreso il suo arrivo in tre versioni che si aggiungono a quella Lite già ufficializzata (clicca qui per saperne di più). Si sono fatte diverse ipotesi anche riguardo i prezzi di lancio, fino ad oggi però in pochi si erano sbilanciati su indicazioni più concrete.

Ebbene, il noto leaker @RODENT950 ha svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di Huawei P40, P40 Pro e P40 Premium Edition. Spoiler: saranno deluse le aspettative di chi immaginava quotazioni più basse rispetto ai P30, vista la mancanza dei Google Mobile Services.

Huawei P40 potrebbe costare tra i 799 e gli 899 euro, il P40 Pro si piazzerebbe nella fascia 999-1.099 euro mentre il P40 Pro Premium Edition andrebbe a toccare addirittura il range 1.199-1.299 euro. Il tutto, peraltro, senza dimenticare variazioni di sorta che potrebbero oscillare tra i 50 e i 100 euro a seconda dei mercati di riferimento. Non è un caso, ad esempio, che si parla di 849 e 1.139 euro per P40 (128 GB di storage interno) e P40 Pro (256 GB) per la Grecia.

Vedremo se tali indicazioni si riveleranno veritiere, sarà di certo interessante conoscere più a fondo le caratteristiche di Huawei P40 Pro Premium Edition che, stando agli ultimi rumors, potrebbe arrivare addirittura con tre fotocamere frontali.