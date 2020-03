Huawei P40: non ci saranno problemi di disponibilità a causa del Coronavirus

I nuovi Huawei P40, presentati nel corso della giornata di oggi, arriveranno sul mercato internazionale senza subire ritardi o limitazioni legate alle poche unità disponibili. La conferma arriva da Richard Yu, CEO di Huawei, che ha sottolineato come i nuovi P40 siano entrati in fase di produzione già a partire dallo scorso mese di dicembre, molto prima che l’epidemia, poi divenuta pandemia, di Coronavirus scoppiasse in Cina ed in altri Paesi.

E’ chiaro, in ogni caso, che l’assenza dei servizi Google andrà a limitare le vendite dei nuovi Huawei P40 in Europa. La nuova famiglia di top di gamma della casa cinese, infatti, difficilmente otterrà i risultati di vendita dei suoi predecessori proprio per via dell’impossibilità di contare sulle applicazioni Google e sul Play Store, sostituito dallo store App Gallery.

Per quanto riguarda il mercato europeo, i nuovi Huawei P40 saranno disponibili a partire dal prossimo 7 di aprile, dopo una breve fase di pre-ordine che prende il via oggi. Per maggiori dettagli sulla promozione di lancio dei nuovi P40 è possibile consultare il sito ufficiale di Huawei. Ricordiamo che il P40 sarà disponibile in Italia ad un prezzo di 799 Euro mentre il P40 Pro costerà 1049 Euro. Ancora non ci sono informazioni su prezzo e data di uscita del Pro+.