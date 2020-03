iPhone 12 e iPhone 9: ritardi significativi a causa del Coronavirus

Continuano le indiscrezioni in merito ai possibili ritardi nella commercializzazione dei nuovi iPhone 12, i top di gamma con supporto 5G attesi al debutto nel mese di settembre, e del nuovo iPhone 9, l’entry leve che dovrebbe debuttare a fine marzo.

Secondo diversi analisti, la diffusione del Coronavirus ha creato un netto rallentamento nei programmi di Apple ed i nuovi smartphone potrebbero ora arrivare sul mercato con diverse settimane di ritardo. Le prime stime parlano di un possibile rinvio “di diversi mesi” per iPhone 9, che doveva arrivare nei negozi a marzo ed è poi stato spostato ad aprile.

Anche i futuri iPhone 12 potrebbero arrivare in ritardo nei negozi. Ad oggi, si parla di un’effettiva disponibilità dei nuovi smartphone di Apple fissata per la fine del mese di ottobre, con oltre un mese di ritardo rispetto alle attese ma la situazione non è ancora chiara e potrebbero esserci ulteriori novità sulla questione nel corso delle prossime settimane.

E’ chiaro, in ogni caso, che Apple dovrà rivedere i suoi per il 2020 con il lancio dei nuovi smartphone che inevitabilmente subirà ritardi, probabilmente significativi, rispetto alle attese. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati all’arrivo dei nuovi smartphone della casa di Cupertino.