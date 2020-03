La nuova ricarica wireless di Xiaomi è straordinaria

Xiaomi continua a sviluppare la tecnologia di ricarica wireless, l’aspetto (se ci limitiamo al comparto batteria) che sugli smartphone di ultima generazione è quello probabilmente con più ampio margine di miglioramento. Qualche ora fa il colosso cinese ha annunciato una nuova tecnologia a riguardo che promette davvero scintille.

Più in particolare è stata annunciata la ricarica wireless a 40 W, velocità che supera di molto anche la maggior parte delle tecnologie di ricarica cablata sui device in circolazione. Con l’annuncio Xiaomi ha anche condiviso un video d’esempio in cui si vede la nuova tecnologia in azione: i risultati sono strabilianti se si pensa che parliamo di una funzionalità praticamente inesistente fino ad un paio d’anni fa.

Ebbene, una batteria da 4.000 mAh è stata ricaricata per intero (da 0 a 100%) in soli 40 minuti. Non solo: in 20 minuti è stato raggiunto il 57%. Di fatto, con questi numeri non esiste più una vera differenza con la ricarica cablata.

Resta da capire quando Xiaomi deciderà di lanciare la nuova feature. Se è vero che per implementare novità così rilevanti in un settore così “delicato” come la batteria, è utile ricordare che il recente Mi 10 vanta già una ricarica wireless a 30 W. Insomma, l’ulteriore salto di qualità potrebbe arrivare molto prima di quanto potremmo immaginare.