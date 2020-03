La versione internazionale di Oppo Reno 3 è ufficiale con Helio P90 a bordo

Come annunciato già nei giorni scorsi, oggi è stata ufficializzata la versione internazionale di Oppo Reno 3. Non si tratta di un semplice “copia-incolla”, considerato che sotto la scocca c’è una grossa novità: a differenza della versione commercializzata in Cina con processore Dimensity 1000L in questo caso troviamo il più affidabile e prestazionale Helio P90 di MediaTek. Grosse novità anche nel comparto fotografico, ma andiamo con ordine.

Oppo Reno 3 è dotato di un display da 6.4″ con risoluzione in Full HD+, notch a goccia e rapporto screen to body pari al 90,8%, senza dimenticare il sensore per le impronte digitali integrato. Il già citato Helio P90 è accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (espandibili tramite micro SD), mentre la batteria da 4.025 mAh conta sulla ricarica rapida VOOC Flash Charge 3.0.

Molto interessante il comparto fotografico, caratterizzato da 4 fotocamere posteriori così composte: sensore principale da 48 MP (f/1.8), teleobiettivo da 13 MP (f/2.4) con zoom digitale 20x, grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore per la profondità monocromatico da 2 MP. Il tutto condito dalla fotocamera anteriore da 44 MP capace di girare video in Full HD a 30 frame per secondo (sul posteriore si arriva al 4K a 30 fps) e dotata della modalità Ultra Night Selfie Mode. C’è anche Android 10 out of the box con ColorOS 7.

Oppo Reno 3 sarà proposto nei mercati internazionali nelle colorazioni Midnight Black e Aurora Blue ma ad un prezzo ancora ignoto.