Motorola Moto G8 è ufficiale: scheda tecnica e possibile prezzo

E’ stato ufficializzato pochi istanti fa il Motorola Moto G8, mid-range della casa alata che va a completare una gamma che a febbraio aveva già registrato i lanci di G8 Power e G Stylus. Non male la scheda tecnica, impreziosita da un comparto fotografico che si preannuncia sulla carta davvero interessante. Andiamo a scoprire perché.

Motorola Moto G8 si presenta con un display Max Vision con diagonale da 6.4 pollici e risoluzione in HD+. Spicca la presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra, dove peraltro verrà integrata la fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.2). Questo dettaglio, comunque, non impedisce uno spessore evidente delle cornici frontali, soprattutto del chin.

Il processore a bordo è uno Snapdragon 665 di Qualcomm, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno (espandibili fino a 512 GB). Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, ci sono 3 fotocamere: una principale da 16 MP (f/1.7), una grandangolare con angolo di visione da 118 gradi e una per le macro, da 2 MP. Il tutto, ovviamente, con flash LED.

Motorola Moto G8 può vantare anche un’ottima batteria da 4.000 mAh, mentre non manca nulla sul fronte connettività (Bluetooth 5.0, USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm…); c’è Android 10 out of the box, con l’aggiunta di qualche funzionalità proprietaria come ad esempio la Moto Gametime che blocca le interruzioni durante le sessioni di gioco.

Non è stato ufficializzato il prezzo di vendita (lo smartphone sarà disponibile tra qualche settimana), ma è lecito immaginarlo compreso tra i 199 e i 239 euro.