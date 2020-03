Motorola Moto G8 Power Lite, ecco i render stampa

Motorola Moto G8 Power Lite comincia a lasciare tracce più concrete di sé: il prossimo smartphone “economico” della linea rimpolpata ad inizio mese con l’ufficialità del modello G8 Power (clicca qui per saperne di più) è apparso nei primi render stampa, ovviamente non ufficiali.

Diciamolo subito, di sorprese ne troverete poche. Anzi, quasi nessuna visto che le differenze col già citato G8 Power “standard” sono nulle in fatto di design: spazio quindi al foro in alto a sinistra sul display, per ospitare la fotocamera anteriore, mentre resta visibile lo spessore delle cornici frontali (soprattutto del chin). Non solo: sul retro sono piazzate a semaforo le tre fotocamere (nel G8 Power sono un ultra-grandangolare, un sensore per le macro e quello principale) mentre non mancano porta USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm.

La vera differenza col “fratello maggiore” sarà a livello di SoC: dallo Snapdragon 665 di Qualcomm si passerà al più modesto Helio P35 firmato MediaTek su Motorola Moto G8 Power Lite. Vedremo se il resto della scheda tecnica rimarrà invariato; non sarebbe affatto una brutta notizia se si tiene soprattutto in considerazione l’ottima batteria da 5.000 mAh.

