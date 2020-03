Motorola One Zoom in (ottima) offerta su Amazon a 289,90 euro!

E’ un’offerta da tenere in considerazione, almeno per chi vuole puntare su un nuovo mid-range dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e con un’attenzione particolare al comparto fotografico, quella spuntata da qualche ora su Amazon e che vede protagonista Motorola One Zoom.

Il mid-range della casa alata, presentato lo scorso settembre, è proposto oggi sulla nota piattaforma di e-commerce a 289,90 euro. Un prezzo che, oltre a rappresentare il minimo storico sulla piattaforma, è pari al -33% sul costo di listino, fissato a 429 euro. Non è tutto: al di là della disponibilità immediata in magazzino, è importante sottolineare che l’offerta gode dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon”. Insomma, spedizione gratuita e zero problemi sia sulla consegna in tutta Italia che riguardo alla qualità del prodotto acquistato.

Per chi non lo sapesse, Motorola One Zoom si presenta con un display OLED con diagonale da 6.4″ in Full HD+ e con Snapdragon 675 a bordo. La memoria RAM è di 4 GB mentre lo storage interno è di 128 GB. Interessante la batteria da 4.000 mAh ma soprattutto la quadrupla fotocamera posteriore da 48+16+5+8 MP con selfie-cam da 25 MP. Insomma, una scheda tecnica completa sotto ogni punto di vista.

Motorola One Zoom è in offerta su Amazon a 289,90 euro, ecco il link per acquistarlo: Motorola One Zoom, Quad Camera 48MP, 128GB, Amazon Alexa Hands-Free, Batteria 4000 mAh TurboCharge, Display OLED MaxVision 6.4" FHD+, Dual Sim, Android 9 Pie - Electric Grey