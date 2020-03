OnePlus 8, ecco un’immagine sul manuale utente

C’è grande attesa attorno a OnePlus 8: il prossimo top di gamma dell’azienda cinese quest’anno dovrebbe arrivare in tre versioni (alla “standard” e alla “Pro” si aggiungerà probabilmente la “Lite”) ma ancora non c’è chiarezza sulla data di lancio. E’ presumibile che la presentazione debba avvenire a cavallo tra marzo e aprile ma in assenza di indicazioni concrete non possiamo altro che segnalare i tanti rumors e leak a riguardo.

Oggi, ad esempio, è trapelata un’immagine del manuale utente che raffigura OnePlus 8 5G. Vengono così confermate alcune delle ipotesi avanzate nelle ultime settimane: il display è caratterizzato da una forte curvatura sui lati, c’è un foro che ospiterà la fotocamera anteriore (vedremo se saranno due sul Pro) e vengono confermati sensore per le impronte digitali integrato nello schermo e l’ormai tradizionale slider sul frame laterale.

E’ doveroso ricordare che domani, 3 marzo, si terrà un evento (annunciato dalla divisione indiana) OnePlus. L’ipotesi di vedere come protagonista la “OnePlus 8 series” non può essere scartata, anche se resta remota. Più probabile che il produttore mostri il suo concept phone, di cui già abbiamo parlato in passato e che riesce a “nascondere” la fotocamera posteriore, o ufficializzi qualche novità rilevante dal punto di vista hardware per il suo futuro top di gamma.

Intanto OnePlus 7T Pro è in offerta su Amazon: OnePlus 7 Pro Mirror Gray 8GB+256GB