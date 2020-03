Patch di marzo anche su Huawei Y9 2019 ma anche stavolta manca la EMUI 10

Tempo di aggiornamenti per Huawei Y9 2019: il medio gamma dell’azienda cinese, lanciato lo scorso anno, sta infatti ricevendo un nuovo update contenente le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo 2020. Si tratta di una buona notizia, senza dubbio, per i possessori dello smartphone (mai ufficializzato in Italia) anche se quella più attesa tarda ad arrivare.

Sì, perché proprio come accaduto con Huawei P20 e P20 Pro (ve l’abbiamo raccontato in quest’articolo, stamattina), chi si aspettava di trovare nel nuovo pacchetto anche l’aggiornamento ad Android 10 (ed EMUI 10) è stato deluso. Il major update tarda ad arrivare, senza dimenticare che proprio Huawei Y9 2019 qualche settimana fa era stato al centro di un piccolo giallo a riguardo: il device era stato inizialmente escluso dalla lista dei dispositivi pronti a ricevere Android 10, poi Huawei ha rimediato rassicurando i suoi utenti con un messaggio su Twitter.

Tornando all’aggiornamento odierno va segnalato che la versione software è la 9.1.0.264 e che il peso complessivo è di circa 98 MB. Nel changelog ufficiale, oltre alle già citate patch di marzo, non vengono segnalate ulteriori novità dal punto di vista delle funzionalità. L’update è in fase di roll out, via OTA, nei paesi in cui Huawei Y9 2019 è stato commercializzato.