Poco F1 ci riprova: Android 10 (con MIUI 11) nuovamente in roll out

Dopo il primo tentativo, avvenuto a metà gennaio, Poco F1 è nuovamente coinvolto dal rilascio di Android 10 nella sua versione stabile con personalizzazione software MIUI 11. Poco più di un mese e mezzo fa il roll out venne bloccato da Xiaomi visti i numerosi bug presenti nel nuovo firmware (ricorderete il caso Mi A2 Lite), oggi sembrano siano stati risolti.

La build è la stessa che vi segnalammo già a gennaio, la V11.0.6.0.QEJMIXM: il peso complessivo del download è attorno a 1.9 GB, l’aggiornamento è come sempre disponibile via OTA e nel giro di qualche giorno dovrebbe far capolino anche sui modelli in circolazione in Italia. Oltre al major update, nel changelog ufficiale viene segnalata anche la presenza delle patch di sicurezza Android aggiornate al mese di febbraio.

Il major update è ovviamente un bel colpo per uno smartphone, il Poco F1, che nel corso dei mesi si è imposto anche nel nostro paese grazie ad un rapporto qualità-prezzo incredibile. Non è un caso che in rampa di lancio ci sia anche un nuovo modello (Poco F2 Lite) e che su Amazon le vendite proseguano a ritmo sostenuto.

