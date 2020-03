Realme 6, col primo aggiornamento gran salto in avanti della fotocamera

Realme 6 e 6 Pro sono stati presentati ad inizio mese (clicca qui per maggiori dettagli sulle schede tecniche) e il prossimo 24 marzo saranno ufficializzati anche in Italia. Lo sbarco in Italia sarà subito caratterizzato da un primissimo, e importante, aggiornamento che regalerà un salto di qualità importante nel comparto fotografico.

Da poche ore, infatti, è in distribuzione il nuovo firmware con sigla RMX2001_11_A.11 che si concentra in particolar modo sulla fotocamera frontale che, lo ricordiamo, ha una risoluzione da 16 MP ed è integrata in un foro presente sul display. Nello specifico, come si legge nel changelog ufficiale, viene introdotta la modalità notturna anche sulla selfie-cam (quindi, come facilmente intuibile, gli scatti in condizione di scarsa luce migliorano) mentre per quanto riguarda la registrazione video ora è disponibile anche la modalità slow-motion a 120 frame per secondo.

A completare il pacchetto, che si preannuncia dunque interessantissimo, ci sono anche le ultime patch di sicurezza rilasciate da Google, quelle aggiornate a questo mese di marzo 2020.

Realme 6 e 6 Pro, lo ricordiamo, al momento sono disponibili nel mercato indiano e sono caratterizzati, come da tradizione del marchio controllato da Oppo, da un eccezionale rapporto qualità-prezzo: al cambio attuale si parte da circa 160 euro del Realme 6 da 4+64 GB ai 230 euro del Pro da 8+128 GB.