Redmi Note 9: appuntamento al 12 marzo, ecco le prime informazioni

Redmi si prepara a presentare il nuovo Redmi Note 9, smartphone destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della fascia media del mercato. Il device, come confermato in queste ore, verrà presentato in via ufficiale il prossimo 12 marzo in India. Lo smartphone potrebbe, quindi, arrivare in Europa nel corso della prossima primavera.

Al momento, le informazioni sul nuovo Redmi Note 9 sono molto limitate. L’annuncio relativo al debutto ufficiale dello smartphone è accompagnato dall’hashtag #ProCamerasMaxPerformance che conferma una particolare attenzione al comparto fotografico. Il nuovo Redmi Note 9 dovrebbe presentare quattro camere posteriori ed offrire prestazioni migliori rispetto ai suoi predecessori Redmi Note 8 e 8 Pro. Di certo, lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10 personalizzato dalla MIUI.

Il nuovo Redmi Note 9 avrà il compito di raccogliere l’eredità del Redmi Note 7 e del Redmi Note 8, due dei principali successi commerciali del 2019 per il mercato smartphone. Ulteriori aggiornamenti sul comparto tecnico del nuovo mid-range di Redmi arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.

Per ora, non ci resta che ricordare la possibilità di poter acquistare il Redmi Note 8 a circa 165 Euro su Amazon nell’ottima versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Ecco il link all’offerta: