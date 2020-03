Redmi prepara i primi smartphone con display LCD e sensore di impronte sotto al display

Redmi continua a lavorare sull’espansione della sua gamma di smartphone. Per il prossimo futuro, il brand di Xiaomi si prepara a lanciare nuovi smartphone dotati di sensore di impronte sotto al display e pannello LCD, un abbinamento sino a poco tempo fa non possibile a causa di alcuni limiti tecnologici tanto che il Redmi K20, con display LCD, ha un sensore di impronte laterale.

Il video apparso online in queste ore, che riportiamo di seguito, mostra in azione un primo prototipo di uno smartphone Redmi con sensore di impronte digitali sotto al display e pannello LCD. Il sensore in questione è a infrarossi mentre il pannello è stato realizzato con un materiale caratterizzato da un’elevata trasmittanza per gli infrarossi.

Al momento, non sappiamo se e quando Redmi presenterà il primo smartphone dotato di questa tecnologia. Ricordiamo che il brand cinese si prepara a lanciare i nuovi Redmi Note 9 e Note 9 Pro nel corso delle prossime settimane. Difficilmente saranno questi due nuovi smartphone a poter contare sul sensore di nuova generazione di Redmi che potrebbe debuttare nel corso della seconda metà dell’anno.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il rilascio di maggiori informazioni sulla questione. Ecco il video del prototipo: