Samsung Galaxy A40, Android 10 in distribuzione in Italia!

Gran bella notizia per i possessori italiani di Samsung Galaxy A40: l’apprezzato medio gamma del colosso coreano ha infatti cominciato a ricevere il suo primo major update in distribuzione anche nel nostro paese.

La build in questione è la A405FNXXU3BTB8, mentre il peso del firmware è pari a 1.7 GB, a dimostrazione dell’importanza dell’aggiornamento. E’ importante però sottolineare che i primi feedback riguardano unicamente i Samsung Galaxy A40 brandizzati Vodafone: non è comunque complicato immaginare che il rilascio finirà per coinvolgere anche il resto delle unità in circolazione nel nostro paese, compresi ovviamente quelle no-brand. Come sempre, la distribuzione è partita via OTA.

Doveroso ricordare inoltre che l’aggiornamento ad Android 10 porta con sé anche la nuova versione dell’interfaccia proprietaria, la Samsung One UI 2.0, con tutte le relative novità che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi. Non è tutto: come si può leggere nel changelog ufficiale, nel pacchetto sono incluse anche le ultime patch di sicurezza Android, quelle rilasciate l’1 marzo e che hanno fatto già capolino su diversi device dell’azienda asiatica (non solo top di gamma).

