Samsung Galaxy A51 5G: nuove conferme su design e specifiche

Samsung si prepara a lanciare il suo primo mid-range 5G. Il progetto in questione sarà il nuovo Samsung Galaxy A51 5G, smartphone già da tempo al centro di diverse indiscrezioni e che oggi è nuovamente protagonista delle news grazie ad un primo render, che alleghiamo in testa all’articolo, e a nuovi dettagli sulle specifiche tecniche.

Il render conferma che il design del nuovo Samsung Galaxy A51 5G non si discosterà più di tanto dalla versione 4G. Il device avrà un display con foro per la camera anteriore posizionato centralmente e quattro fotocamere posteriori disposte a “L”. La scocca continuerà a presenterà la particolare finitura che caratterizza anche A51 4G.

Come confermato da un nuovo benchmark, il nuovo Samsung Galaxy A51 5G si baserà sul SoC Exynos 980, chipset di fascia medio-alta che garantisce il pieno supporto alla connettività 5G. Il SoC sarà affiancato da 6 GB di memoria RAM mentre al momento non è chiaro se ci sarà o meno un upgrade della batteria rispetto all’unità da 4.000 mAh di A51.

Il nuovo mid-range 5G di Samsung dovrebbe essere svelato in via ufficiale nel corso delle prossime settimane per poi arrivare sul mercato italiano entro la fine della primavera. Samsung ha in programma anche il lancio di A71 5G.