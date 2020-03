Samsung Galaxy A71 5G sta arrivando, ecco la scheda tecnica

La gamma di smartphone 5G di Samsung si sta per espandere con il debutto del nuovo Samsung Galaxy A71 5G. Lo smartphone è, infatti, al centro di nuove indiscrezioni ed il suo debutto imminente viene confermato dalla certificazione TENAA arrivata in queste ore. Nel corso delle prossime settimane, la casa coreana avrà un nuovo smartphone 5G, decisamente più economico rispetto alla gamma S20.

A gestire il nuovo Samsung Galaxy A71 5G troveremo il SoC Exynos 980 5G, chipset presentato lo scorso autunno dalla casa coreana e realizzato con processo produttivo a 8 nm FinFET. Il SoC sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e da una batteria da 4.370 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Tra le specifiche del nuovo A71 5G ci sarà anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, un sensore grandangolare da 12 Megapixel e due sensori da 5 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel.Il nuovo A71 5G presenterà dimensioni pari a 162,6 x 75,5 x 9,1 mm e un peso di 185 grammi. Il sistema operativo sarà, invece, Android 10 con One UI 2.0.

Ricordiamo che in Italia è disponibile il Galaxy A71 con Snapdragon 730G che può essere acquistato a circa 350 Euro. Ecco le migliori offerte: