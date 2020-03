Samsung Galaxy M11 certificato NCC: prime foto e specifiche

Non dovrebbe tardare ad arrivare sul mercato il Samsung Galaxy M11, futuro entry level del colosso coreano che oggi ha ricevuto la certificazione FCC. L’ente taiwanese ha mostrato non solo le fotografie dello smartphone ma ha anche fornito le prime caratteristiche tecniche del device.

Più nello specifico si fa ad esempio riferimento a 32 GB di storage interno (con ogni probabilità espandibili), mentre viene segnalata una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W. A naso, potrebbe essere questa la caratteristica principale di questo Samsung Galaxy M11, atteso poi con una tripla fotocamera posteriore (accompagnata dal flash LED) e con un sensore per le impronte digitali piazzato sul retro.

Non è tutto: è visibile il jack audio da 3.5 mm così come la porta USB di tipo C; sul display, che dovrebbe avere una risoluzione in HD+, è inoltre presente un foro che ospiterà la fotocamera anteriore. Di Samsung Galaxy M11 si era già parlato nelle scorse settimane ed erano emersi ulteriori dettagli sulla scheda tecnica: non ci sono particolari dubbi sulla presenza a bordo di uno Snapdragon 450 di Qualcomm, probabilmente accompagnato da 3 GB di memoria RAM. Non mancherà neppure Android 10 nella sua versione stabile con personalizzazione software One UI 2.0.