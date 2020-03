Samsung Galaxy S10 e S10 Lite in offerta su Amazon questo week end

E’ li momento giusto per comprare uno smartphone della famiglia Galaxy S10. Tra le offerte Amazon di questo week end, infatti, troviamo delle ottime proposte per il Samsung Galaxy S10, presentato lo scorso anno, e per il Galaxy S10 Lite, disponibile sul mercato dallo scorso mese di gennaio.

Il Galaxy S10, che ricordiamo presenta un display da 6.1 pollici ed il SoC Exynos 9820 supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, è acquistabile a 570 Euro. Il Galaxy S10 Lite, invece, può essere acquistato a 549 Euro potendo contare sullo Snapdragon 855+ e su di un display da 6.7 pollici con 8 GB di RAM e 128 GB di storage . Entrambi gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon. Le offerte in questione dovrebbero durare per tutto il week end anche se il numero di esemplari in sconto potrebbe essere limitato.

Segnaliamo, inoltre, che continuano le offerte sul nuovo Samsung Galaxy S20. Il nuovo smartphone della famiglia S20, disponibile sul mercato da meno di due settimane, può essere acquistato in queste ore a meno di 800 Euro, con oltre 100 Euro di sconto rispetto al suo prezzo di listino. L’offerta riguarda la variante 4G dell

