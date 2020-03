Samsung Galaxy S20: nuovo aggiornamento in arrivo per tutta la gamma, le novità

Samsung sta per rilasciare un nuovo aggiornamento software per tutta la gamma Samsung Galaxy S20 che comprende, oltre a S20, anche S20+ ed il top di gamma S20 Ultra. L’update in questione, secondo i primi rumors, introdurrà diverse novità al comparto software andando ad ottimizzare il funzionamento generale dei top di gamma della casa coreana eliminando diversi bug.

Si tratterà, quindi, di un vero e proprio major update che rinnoverà in misura significativa il software dei Samsung Galaxy S20. Tra le novità in arrivo ci sarebbe una migliore gestione della batteria e la risoluzione dei problemi legati ad una scarsa autonomia.

Fix in arrivo anche per l’App Camera. Da notare anche l‘eliminazione dei problemi di surriscaldamento durante la ricarica wireless Qi e dell’instabilità della connettività Wi-Fi. Possibile anche l’introduzione di nuove patch di sicurezza mentre non dovrebbero esserci novità per la One UI.

Il nuovo aggiornamento per la gamma Samsung Galaxy S20 dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Non possiamo escludere che, oltre a quelle citate, il nuovo update vada ad introdurre ulteriori novità. Ricordiamo che i nuovi Galaxy S20 sono già disponibili sul mercato italiano e possono essere acquistati con uno sconto rispetto al prezzo di listino. Ecco il link per le migliori offerte Amazon sui nuovi S20.