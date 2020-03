Samsung Galaxy Tab S6 Lite è stato svelato da Amazon, ecco prezzo e specifiche

Amazon Germania ha svelato, in anteprima, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite, nuovo tablet di fascia media che andrà ad arricchire la gamma dei tablet della casa coreana. In attesa di un annuncio ufficiale, le informazioni rivelate dalle-commerce sono più che sufficienti per fornirci un quadro generale sul progetto.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà commercializzato in Germania con un prezzo di 415 Euro per la versione Wi-Fi e di 428 Euro per quella LTE. Molto probabilmente, uno dei due prezzi verrà modificato nel corso delle prossime ore in quanto le due varianti, attualmente, presentano una differenza di prezzo troppo contenuta. La data di uscita del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite viene fissata per il prossimo 2 aprile.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite potrà contare su di un display da 10.4 pollici con risoluzione Full HD+ e sul SoC Exynos 9611 supportato da 4 GB di memoria RAM. Lo storage interno sarà di 64 GB. E’ prevista la compatibilità con la S-Pen.

A completare la scheda tecnica troveremo una batteria da 7.040 mAh, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 10 personalizzato con la One UI. Maggiori dettagli sul mercato italiano arriveranno nei prossimi giorni.