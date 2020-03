Surface Go 2: nuovi dettagli sulle specifiche, almeno due le varianti in arrivo

Continuano ad emergere nuovi dettagli sul futuro Surface Go 2, il nuovo entry level della gamma Surface e futuro punto di riferimento del settore dei tablet Windows 10 economici. Secondo nuovi benchmark apparsi online, il nuovo tablet di Microsoft dovrebbe arrivare sul mercato con almeno due varianti.

Il modello “base” del nuovo Surface Go 2 dovrebbe presentare il processore Intel Pentium Gold 4425Y appartenente alla famiglia di processori Amber Lake. In cantiere, inoltre, ci sarebbe anche una variante “top” con il processore Intel Core m3-8100Y, un processore non recentissimo ma comunque ideale per un ultra portatile come il Surface Go 2. Per ora, invece, non ci sono conferme in merito ad una possibile versione del tablet con SoC ARM.

Da notare che entrambe le varianti dovrebbero avere 8 GB di RAM (la versione con Pentium potrebbe essere realizzata con 4 GB di RAM anche) mentre lo storage dovrebbe partire da 128 GB con la versione con m3 che potrebbe contare su 256 GB di storage. Non dovrebbero esserci, invece, novità per quanto riguarda il design e la diagonale del display (da 10 pollici).

Ricordiamo che, attualmente, è disponibile sul mercato il Surface Go di prima generazione con un prezzo di partenza di circa 380 Euro. Ecco i link alle migliori offerte: