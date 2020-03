Un clamoroso ritorno di Xiaomi Mi 6 è alle porte?

Xiaomi Mi 6 ha probabilmente rappresentato la svolta definitiva di Xiaomi, divenuto un player globale grazie ad un successo enorme di questo smartphone. Caratteristiche all’epoca considerata all’avanguardia (la doppia fotocamera posteriore era un lusso per pochi, la versione speciale con scocca in ceramica…) e un rapporto qualità-prezzo eccezionale ne hanno fatto il best-buy per eccellenza per almeno un anno.

L’azienda cinese non ha di certo dimenticato il suo gioiellino e, stando a quanto riferisce il profilo Weibo di Digital Chat Station, starebbe pensando ad una nuova edizione, ovviamente con design “modernizzato” e con hardware al passo coi tempi.

Al momento le discussioni sembra stiano vertendo sulle dimensioni del device. Proporre un compatto con display tra i 5 e i 5.5 pollici non è semplice al giorno d’oggi: una scelta del genere comporterebbe spese maggiori, visto che ormai le aziende produttrici si sono uniformate su diagonali attorno ai 6.5 pollici.

Insomma, ci sarà da capire se la risposta del mercato sarà positiva ma intanto è spuntato anche il primo render (lo trovate in alto) del rinnovato Xiaomi Mi 6. Via, ça va sans dire, le ingombranti cornici frontali, spazio ad un foro sul display per ospitare la fotocamera frontale e dual-cam posteriore confermata. Il tutto potrebbe essere accompagnato da uno Snapdragon 7xx, da una super-batteria, dal supporto NFC e da tanto altro ancora.