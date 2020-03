Vodafone conferma il prezzo bloccato per “almeno 3 anni” sulle offerte winback

Vodafone ha lanciato una nuova campagna di offerte winback rivolte agli ex clienti ora passati ad altri operatori. Tra le offerte che vengono proposte in questi giorni c’è anche la Vodafone Special Unlimited 8. Si tratta di una tariffa speciale che include minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB di traffico dati in 4G. Il costo promozionale dell’offerta è di appena 8 Euro al mese con attivazione gratuita.

Da notare che nel messaggio inviato da Vodafone ai suoi ex clienti viene specificato che il prezzo dell’offerta è bloccato per 36 mesi. In sostanza, l’operatore mette le mani avanti e conferma che non rimodulerà l’offerta winback per i primi tre anni di permanenza con l’obiettivo di convincere gli ex clienti (magari già rimodulati in passato) a fare ritorno alla base.

I clienti invitati ad attivare la Special Unlimited 8 dovranno recarsi nei negozi Vodafone. Al momento, le offerte proposte in questi giorni hanno come data di scadenza il prossimo 11 marzo. Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata a questa sezione del sito Vodafone.

Da segnalare, infine, che i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali possono attivare un’offerta speciale da 50 GB direttamente online (clicca QUI per saperne di più).