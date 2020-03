WINDTRE: il nuovo brand unico è ufficiale, ecco le offerte fisso e mobile

A partire da oggi 16 marzo debutta ufficialmente il nuovo brand unico WINDTRE che va a sostituire i marchi Wind e Tre che, nonostante la fusione avvenuta qualche anno fa, sino a ieri continuavano ad esistere in modo separato. WINDTRE è disponibile sia sul mercato di rete fissa che sul mercato di rete mobile.

Per quanto riguarda le offerte Internet per la casa, c’è Super Fibra che include una connessione illimitata e una linea telefonica con chiamate illimitate a 19,99 Euro al mese più 5,99 Euro al mese per 48 mesi per il modem Wi-Fi per una spesa complessiva di 25,98 Euro al mese con in più la possibilità di utilizzare Giga illimitati sull’offerta mobile.

Per le offerte mobile, invece, WINDTRE presenta una vasta gamma di offerte per smartphone tra cui la nuova Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati e opzione 5G Ready per accedere alla rete 5G quando sarà disponibile. Il costo di quest’offerta è di 29,99 Euro al mese.

Ci sono poi varie offerte non particolarmente convenienti a partire da 12,99 Euro. Ci sono poi alcune offerte per Under 14, Under 20 e Under 30 decisamente più vantaggiose e con la possibilità di sfruttare sino ad 80 GB al mese. Per tutti i dettagli potete consultare il sito ufficiale WINDTRE online da oggi.