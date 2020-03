Xiaomi Mi A3, riparte il roll out di Android 10!

Xiaomi avrebbe ovviato al pasticcio compiuto qualche settimana fa col rilascio di Android 10 su Xiaomi Mi A3 e Mi A2 Lite. I gravi bug che conteneva il nuovo firmware costrinsero il colosso cinese a bloccare il roll out ma nelle ultime ore la situazione si è nuovamente sbloccata.

Dal Brasile, infatti, arrivano i primi feedback sul roll out ricominciato quantomeno su Xiaomi Mi A3. Il peso del nuovo pacchetto è pari a circa 1.4 GB e nel changelog ufficiale sono citati i cambiamenti più rilevanti di Android 10: dalla dark mode attivabile di default alle nuove gesture per la navigazione, passando per i controlli più dettagliati sulla privacy.

Va sottolineato che al momento non si segnalano bug di sorta, quindi il rilascio potrebbe presto riguardare anche altri mercati. Per coloro che invece avevano già installato Android 10, dopo essere stati coinvolti dal primo roll out, ci sarà a disposizione una semplice patch correttiva di circa 30 MB.

Vale la pena segnalare anche la presenza a bordo delle patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo. L’aggiornamento sarà come sempre disponibile via OTA; Xiaomi Mi A2 Lite dovrebbe invece riceverlo nel giro di un paio di settimane.

