Clamoroso, domani sarà presentata la Xiaomi Mi Band 5?

100 milioni di indossabili spediti dal 2014 al 2019: è questo il traguardo, di assoluto rilevo, celebrato da Xiaomi. Il colosso cinese ha intenzione di cavalcare l’onda del successo della serie Mi Band e quest’anno anticiperà (di molto), l’uscita del nuovo modello.

Sì, perché domani 3 aprile potrebbe essere ufficializzata la nuova Xiaomi Mi Band 5: inizialmente prevista per giugno, dovrebbe però essere la protagonista indiscussa dell’evento di domani, in streaming, in cui l’azienda presenterà nuovi dispositivi wearable. Non c’è un riferimento specifico nel teaser che è stato condiviso anche su Weibo, ma i beninformati hanno assicurato che domani sarà tempo di sorprese.

Sono pochi i dettagli che finora sono emersi riguardo alla Xiaomi Mi Band 5. La precedente generazione è stata capace di bissare (se non superare) il successo della Mi Band 3 grazie soprattutto all’avvento del display a colori. Ora la smartband dovrebbe compiere un ulteriore passo in avanti: atteso, ad esempio, un display più ampio e che passerà dagli attuali 0.95″ a 1.2″.

Un’altra novità molto attesa è quella della presenza a bordo del chip NFC, finora riservata ai modelli in circolazione in Cina: questo permetterà quindi di utilizzare anche sulla Xiaomi Mi Band 5 servizi come Google Pay o Mi Pay. Non cambierà nulla sul fronte prezzi: la smartband dovrebbe costare 179 yuan, circa 23 euro al cambio attuale. Anche con l’inevitabile rincaro in Europa non si dovrebbero superare i 30 euro.