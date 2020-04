Due nuove funzionalità sull’ultima beta di WhatsApp per Android

Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp: nelle ultime ore sono emerse due nuove feature nell’ultima versione beta per Android della popolare app di messaggistica istantanea. Nello specifico ci riferiamo alla v2.20.117 che contiene novità scovate, come quasi sempre accade, dal team di WABetaInfo.

La prima funzionalità in realtà era già stata intravista sul canale beta per iOS. Si tratta della ricerca in modalità avanzata, che consentirà agli utenti di filtrare le proprie ricerche all’interno delle chat selezionando la tipologia di allegato richiesto (video, foto, documento, GIF e tanto altro). Una feature che si rivelerà particolarmente utile all’interno di gruppi numerosi.

L’altra novità riguarda l’aspetto sicurezza: sarà possibile proteggere i propri backup con una password, passando attraverso Google Drive. La fonte in questione, inoltre, rivela che in lavorazione c’è anche il download automatico dei contenuti multimediali, un’opzione che è già presente su Telegram dove può essere attivata a discrezione dell’utente.

Al di là di queste interessanti novità sulla sua versione beta, WhatsApp è sotto i riflettori per la novità che è stata portata sul suo canale stabile e di cui abbiamo parlato qui in modo più approfondito: da ieri, chi ha già ricevuto l’aggiornamento (senza dover installarlo manualmente), potrà inoltrare un messaggio ricevuto con “doppia freccia” soltanto ad un contatto per volta, con lo scopo di arrestare il fenomeno di catene e fake news.