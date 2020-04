Google Pixel 4a: svelata la data di uscita in Europa

Il debutto del nuovo Google Pixel 4a è vicinissimo. La conferma arriva da un documento di Vodafone Germania svelato, probabilmente per errore, in queste ore. Il nuovo mid-range di Google, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato europeo nel corso del prossimo mese di maggio. L’effettiva data di uscita è fissata per il 22 maggio.

Al momento, invece, non ci sono informazioni in merito alla data di presentazione del nuovo Google Pixel 4a che dovrebbe essere svelato verso la metà del mese. Naturalmente, Google non terrà un evento di lancio ma svelerà in streaming il nuovo Pixel 4a, destinato a diventare il nuovo riferimento per la fascia media del mercato Android.

Ricordiamo che il Google Pixel 4a avrà un display OLED con foro caratterizzato da una diagonale di 5.81 pollici e dalla risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 730g. Lo smartphone non avrà il supporto al 5G. A completare le specifiche tecniche troveremo una batteria da appena 3.080 mAh e una fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo sarà naturalmente Android 10.

Il nuovo Google Pixel 4a dovrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo di 399 Euro. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.