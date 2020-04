Google: il SoC in sviluppo con Samsung arriverà su Pixel e Chromebook

Come già confermato alcuni giorni fa, Google e Samsung avrebbero stretto le forze per sviluppare un nuovo SoC per dispositivi mobili. La divisione Exynos della casa coreana starebbe lavorando insieme agli sviluppatori di Google per dare vita ad un nuovo chipset in grado di massimizzare l’ottimizzazione software e le performance.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo SoC in sviluppo con Samsung sarà utilizzato da Google per i Pixel di nuova generazione (probabilmente a partire dal 2021) ed anche per i futuri Chromebook. Al momento, non è chiaro se il nuovo SoC sarà o meno un’esclusiva dei dispositivi prodotti da Google oppure verrà proposto anche dalla gamma Galaxy.

Sembra confermato, invece, il supporto al processo produttivo a 5 Nm e la presenza di una CPU Octa-Core ARM con hardware dedicato per la gestione di algoritmi di machine learning e delle funzionalità always-on. Al momento, lo sviluppo sarebbe ancora in corso ed è quindi ancora presto per conoscere dati definitivi sul progetto, a partire dalle performance.

Di certo, l’obiettivo di Google è di ridurre la dipendenza da Qualcomm andando a proporre dispositivi mobili di nuova generazione con un hardware perfettamente integrato con il software. Continuate a seguirci per ulteriori dettagli.