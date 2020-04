Huawei Nova 7 SE è ufficiale: specifiche tecniche e prezzi

Accanto ai modelli “standard” e Pro (clicca qui per conoscerli meglio), è stato presentato anche Huawei Nova 7 SE che va di fatto a completare la serie, rendendola adatta a diversi tipi di portafogli. In questo caso parliamo di un mid-range in piena regola, con diversi punti di eccellenza soprattutto se rapportati al prezzo.

Huawei Nova 7 SE si presenta con un display LCD piatto da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+. Anche in questo caso è situato un foro nell’angolo in alto a sinistra, con all’interno una fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.0).

Sotto il cofano trova spazio il Kirin 820, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno, il tutto con supporto alla connettività 5G. Tornando al comparto multimediale, ecco la configurazione della quad-cam posteriore: sensore principale da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e rilevatore di profondità da 2 MP.

Nessuna mancanza sul fronte connettività, da sottolineare il sensore per le impronte digitale sul frame laterale e la batteria da 4.000 mAh con ricarica apida a 40 W. C’è Android 10 di serie con personalizzazione software EMUI 10.1.

Anche Huawei Nova 7 SE è inizialmente disponibile soltanto in Cina: costa 2.399 e 2.799 yuan (al cambio attuale fanno circa 310 e 360 euro) nelle configurazioni da 8+128 e 8+256 GB.