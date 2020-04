Huawei P40 e P40 Pro disponibili da oggi in Italia, ecco i prezzi e la promozione per il lancio

Sono disponibili in Italia a partire dalla giornata di oggi i nuovi Huawei P40 e P40 Pro, i top di gamma della casa cinese che, per la prima volta per quanto riguarda la gamma P, non presentano i servizi Google ed il Play Store, sostituiti dai nuovi Huawei Mobile Services e dallo store App Gallery.

Il Huawei P40 può essere acquistato ad un prezzo di listino di 799 Euro mentre il top di gamma Huawei P40 Pro, nominato da diverse testate internazionali come il nuovo punto di riferimento del settore dei camera phone, è acquistabile ad un prezzo di 1.049 Euro. Per entrambi gli smartphone c’è una promozione lancio di sicuro interesse.

Chi acquisterà un nuovo Huawei P40 o P40 Pro entro il prossimo 4 maggio riceverà in regalo il Huawei Watch GT 2, uno dei migliori smartwatch sul mercato che ha un costo di circa 200 Euro con oscillazioni di alcune decine di Euro in base alla versione scelta. Si tratta, quindi, di un regalo davvero molto interessanti per chi sceglierà di acquistare al lancio un nuovo P40. Per maggiori dettagli sulla promozione potete fare riferimento al link in fonte.

I nuovi Huawei P40 e P40 Pro sono ordinabili su Amazon.