Huawei P40 Lite con Band 4 Pro in regalo per chi effettua l’acquisto entro il 24 maggio

Prende il via oggi una nuova promozione dedicata al nuovo Huawei P40 Lite, il primo smartphone della gamma P ad essere arrivato sul mercato italiano (seguito poi dai top di gamma P40 e P40 Pro) nonostante l’assenza dei servizi Google, sostituiti dai Huawei Mobile Services e dallo store App Gallery.

Chi acquisterà il nuovo Huawei P40 Lite entro il prossimo 24 maggio riceverà in regalo una Huawei Band 4 Pro che, ad oggi, è acquistabile online a poco più di 50 Euro. Lo smartphone, invece, è disponibile direttamente su Amazon ad un prezzo di 299 Euro in tre differenti colorazioni. Basta cliccare sul box qui di sotto per completare l’acquisto.

Una volta effettuato l’acquisto, per ottenere la Huawei Band 4 Pro in regalo basterà seguire questa procedura che dovrà essere ultimata entro il successivo 7 giugno per ottenere il regalo previsto dalla promozione lanciata oggi dalla casa cinese.

Ricordiamo che il Huawei P40 Lite non ha i servizi Google e può contare su di una scheda tecnica con display da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+, SoC Kirin 810, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e quattro fotocamere posteriori con sensore Sony IMX586 da 48 Megapixel come fotocamera principale. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh ed il sistema operativo è Android 10 con EMUI 10.