Huawei P40 Lite E è ufficiale in Italia a 199 euro

Presentato lo scorso in alcuni mercati asiatici col nome di Y7P, Huawei P40 Lite E è stato ufficializzato oggi in Italia dove sarà disponibile alla vendita a partire da fine mese nei negozi e sullo store virtuale del colosso cinese ad un prezzo di 199,90 euro, nelle colorazioni Aurora Blue e Midnight Black. Per chi non lo ricordasse, andiamo a riepilogarne la scheda tecnica.

Huawei P40 Lite E si presenta con un display IPS FullView da 6.39″ e con risoluzione in Full HD+. Detto dell’aspect ratio pari a 19,5:9, vale la pena sottolineare la presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra, con all’interno una fotocamera da 8 MP (con supporto al Face Unlock 2.0) e che permette di raggiungere un ottimo 90% nel rapporto screen to body.

Sotto il cofano trova spazio un Kirin 710F con scheda grafica Mali G51-MP4, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, espandibili fino a 512 GB grazie ad una micro SD. Sul posteriore, oltre al sensore per le impronte digitali, è inoltre piazzata una tripla fotocamera da 48+8+2 MP, con possibilità di registrare video in slow-motion a 480 frame per secondo.

Huawei P40 Lite E vanta una batteria da 4.000 mAh ma si limita ad Android Pie 9 con EMUI 9.1 e soprattutto senza GMS, sostituiti ovviamente dal Huawei Mobile Services.