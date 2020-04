Huawei P40 series: secondo TIPA sono i migliori camera-phone sul mercato

L’assenza dei servizi Google, inevitabilmente, limiterà di molto la diffusione in Europa dei nuovi Huawei P40 e P40 Pro. Nel frattempo, i due smartphone continuano a raccogliere pareri positivi da parte della critica specializzata per quanto riguarda l’eccellente comparto fotografico.

Dopo la recensione di Dxomark, che ha nominato il P40 Pro come miglior camera-phone sul mercato, arriva oggi un altro riconoscimento per la gamma P40. Secondo Technical Image Press Association (TIPA), che non fa distinzioni tra P40 e P40 Pro, la nuova Huawei P40 Series è da considerare come la migliore soluzione per chi è in cerca di un camera-phone. Da notare che Huawei domina i TIPA Awards sin dalla prima edizione avvenuta nel 2017.

Ricordiamo che i nuovi P40 e P40 Pro possono contare sul seguente comparto fotografico:

P40: sensore principale da 50 megapixel (f/1.9) UltraVision con OIS, ultra grandangolare da 16 megapixel (f/2.2) e zoom ottico 3x da 8 megapixel (f/2.4) con OIS; camera anteriore da 32 Megapixel con sensore secondario di profondità

P40 Pro: quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (f/1.9) UltraVision con OIS, ultra grandangolare da 40 megapixel (f/1.8), zoom ottico 5x periscopico da 12 megapixel (f/3.4) AIS+OIS, sensore ToF 3D; camera anteriore da 32 Megapixel con sensore secondario di profondità

I nuovi Huawei P40 e P40 Pro sono ordinabili su Amazon.