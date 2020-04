Huawei spiega perché i nuovi P40 non supportano il refresh rate a 120 Hz

Tra le principali novità del settore smartphone di questo mese di aprile troviamo i nuovi Huawei P40 e P40 Pro, i nuovi top di gamma di casa Huawei che arrivano sul mercato senza i servizi Google e con i nuovi Huawei Mobile Services con lo store App Gallery in sostituzione del Play Store.

Oltre all’assenza dei servizi Google, i nuovi Huawei P40 e P40 Pro presentano una particolare mancanza, ovvero il supporto ai 120 Hz per il refresh rate del display, una specifica presente, ad esempio, sui Galaxy S20 (anche se limitata all’impostazione della risoluzione Full HD+ del pannello).

La casa cinese ha spiegato che i nuovi P40 potrebbero supportare senza problemi i 120 Hz ma il display è limitato a 90 Hz per una precisa scelta progettuale. Limitare il refresh rate permette una migliore ottimizzazione della batteria che però non sarebbe l’unico fattore in gioco. Secondo Huawei, infatti, la scelta è legata anche ad “altri aspetti” che però non sono stati chiariti.

Ricordiamo che i nuovi P40 e P40 Pro sono disponibili sul mercato italiano con consegne previste per la prossima settimana e con una promozione lancio di sicuro interesse. Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata ai link riportati qui di sotto.