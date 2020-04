iPhone SE 2020 disponibile in preordine con Iliad, anche a rate

Se siete clienti Iliad, a partire dalla giornata di oggi potete preordinare il nuovo iPhone SE 2020, il nuovo entry level di Apple presentato pochi giorni fa ed in arrivo a partire dalla prossima settimana sul mercato italiano con un prezzo di listino di 499 Euro. Tramite il sito di Iliad, nella sezione smartphone, è possibile acquistare il nuovo iPhone SE 2020 con consegne a partire dal 24 aprile.

I clienti possono scegliere tra l’acquisto in un’unica soluzione (al prezzo di listino) e l’acquisto a rate con anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di credito o carta di debito per i clienti Iliad da almeno 3 mesi. I costi per l’acquisto a rate del nuovo iPhone SE 2020 sono i seguenti:

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro per la variante da 64 GB (spesa complessiva 489 Euro)

anticipo di 129 Euro e 30 rate mensili da 14 Euro per la variante da 128 GB (spesa complessiva di 549 Euro)

al momento non è disponibile la variante da 256 GB

Ricordiamo che il nuovo iPhone SE 2020 è disponibile in preordine anche su Amazon, anche in questo caso con consegne a partire dal prossimo 24 aprile. Le varianti disponibili sono tre (64,128 e 256 GB) così come sono tre le colorazioni tra cui scegliere (bianco, nero e PRODUCT(RED)).

Ecco i link per il preordine: