Moto G8 Power Lite è ufficiale: ecco la scheda tecnica completa

Motorola ha svelato in via ufficiale il nuovo Moto G8 Power Lite. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che arriverà sul mercato italiano con un prezzo di listino di 189 Euro. Nei giorni scorsi, il device era comparso brevemente su Amazon Italia (ora non è più disponibile). Le vendite partiranno, probabilmente, nei prossimi giorni.

Il punto di forza del nuovo Moto G8 Power Lite è rappresentato dalla batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 10 W). Lo smartphone di Motorola può contare, inoltre, su di un display da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e sul SoC MediaTek P35 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Le prestazioni non saranno eccezionali ma l’autonomia dovrebbe essere al top del mercato.

Il comparto fotografico include tre camere posteriori con un sensore principale da 16 Megapixel supportato da un sensore per le macro e uno di profondità. Da segnalare l’assenza del chip NFC. Lo smartphone presenterà dimensioni pari a 164,94 x 75,76 x 9,2 mm con un peso di circa 200 grammi. Due le colorazioni: Royal Blue, Arctic Blue.

Il nuovo Moto G8 Power Lite arriverà sul mercato con Android Pie 9.0 e non con Android 10 che dovrebbe arrivare con un futuro update.