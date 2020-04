Nokia 7.3: supporto al 5G e comparto fotografico di alto livello secondo i primi rumors

Nel corso del secondo semestre del 2020 è previsto il debutto del nuovo top di gamma Nokia 9.3 PureView, smartphone che ha iniziato a far parlare di sé già nel corso delle ultime settimane. Oltre al flagship, il marchio Nokia registrerà anche il debutto del nuovo mid-range Nokia 7.3, un progetto di sicuro interesse che potrebbe registrare una diffusione sensibilmente maggiore rispetto al top di gamma.

Le prime indiscrezioni sul nuovo Nokia 7.3 ci confermano che il mid-range è in realtà un progetto molto ambizioso. Il nuovo Nokia 7.3, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato con un comparto fotografico di alto livello con quattro camere posteriori tra cui troverà posto un sensore da 64 Megapixel (secondo un altro report il sensore sarà da 48 Megapixel con ottiche Zeiss) supportato da un sensore grandangolare, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. Il device registrerà significativi miglioramenti per quanto riguarda la Night Mode e, più in generale, la qualità delle immagini.

Secondo i primi rumors, inoltre, il nuovo Nokia 7.3 potrebbe supportare il 5G, un elemento che andrebbe restringere il numero di SoC che potrebbero essere montati dal device. In attesa di ulteriori conferme, sembrerebbe che Nokia potrebbe realizzare il nuovo Nokia 7.3 in due versioni, una 4G ed una 5G.

Il nuovo Nokia 7.3 andrà a sostituire il Nokia 7.2, un buon mid-range che risulta essere leggermente sovrapprezzo in rapporto alle sue specifiche tecniche.