Nokia 8 Sirocco comincia a ricevere Android 10 stabile

Ne avevamo parlato soltanto un paio di giorni fa, segnalando la beta interna che circolava già da tempo, ora c’è l’ufficialità: Android 10 fa capolino anche su Nokia 8 Sirocco, uno dei modelli più emblematici del nuovo corso dell’azienda finlandese, ora controllata da HMD.

Non poteva che essere Juho Sarvikas, CPO di HMD Global, ad annunciare tramite un tweet l’inizio del roll out della versione stabile di Android 10. Vale la pena ricordare che anche Nokia 8 Sirocco fa parte del programma Android One e che già ad inizio del 2019 ricevette il suo primo major update passando da Oreo (nativo) ad Android Pie 9.

Sarvikas ha sottolineato non solo che Nokia 8 Sirocco è uno dei suoi modelli preferiti degli ultimi anni, ma anche che il rilascio per ora coinvolge 34 paesi (la lista completa la troverete qui) tra i quali però non compare l’Italia. Probabile, comunque, che già dal prossimo 20 aprile anche altri mercati finiscano per essere coinvolti dal roll out. Dal changelog ufficiale emergono le novità “classiche” di Android 10, oltre alla versione del nuovo firmware, la V5.120.

Vale la pena sottolineare che, nonostante il piccolo ritardo in questo caso, Nokia è stata particolarmente attiva sul fronte aggiornamento software nelle ultime settimane: Android 10 è arrivato infatti anche sui vari Nokia 7.2, 4.2 e 3.2.

