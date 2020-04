Oppo A92s certificato dal TENAA: trapela un’interessante scheda tecnica

Oppo A92s, oltre a far compagnia alla versione “standard”, sarà uno degli smartphone da tenere maggiormente d’occhio nelle prossime settimane. Si tratta di un device di fascia alta, con una scheda tecnica di primissimo piano come confermato dai dettagli trapelati grazie alla certificazione TENAA.

Come spesso accade, l’ente di certificazione cinese ha reso noti diversi particolari che fanno subito drizzare le antenne. Oppo A92s, segnalato col model number Oppo PDKM00, arriverà ad esempio con ben sei fotocamere: sul retro verranno piazzati quattro sensori da 48+8+2+2 MP all’interno di un modulo rettangolare ed in compagnia del flash LED, mentre integrati in un foro sul display ce ne saranno altri due da 16+2 MP.

Restando in tema display: sarà un TFT con diagonale da 6.57 pollici, risoluzione in Full HD+ e, udite udite, frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Spicca anche il supporto alla connettività 5G, mentre sono attesi addirittura 3 tagli di memoria RAM (6-8-12 GB) e due di storage interno (128-256 GB). Qualche dettaglio è emerso anche sulla batteria, con capacità da 3.890 mAh, e sulla posizione del sensore per le impronte digitali, probabilmente piazzato sul frame laterale.

Oppo A92, che arriverà ovviamente con Android 10 di serie, potrebbe essere venduto a 2.499 yuan (attorno ai 325 euro al cambio attuale) nella configurazione da 8+128 GB.